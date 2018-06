Kankerdiagnose bij controle na bevalling OUDERS LOPEN BOSMARATHON OM ZIEKE DOCHTER TE STEUNEN NELE DOOMS

27 juni 2018

02u46 0 Lebbeke Elien Delagrange, amper 22 jaar oud, is kersvers mama en heeft schildklierkanker. Ze kan alle steun gebruiken. Haar ouders Els Van den Broeck (47) en Leo Van Gucht (60) lopen daarom in september de Bosmarathon. Om geld in te zamelen.

Hoewel iedereen op wolkjes zou moeten lopen met een prachtbaby van vijf maanden oud, zijn het zware tijden voor Elien, haar man Steven Van de Velde en grootouders Els en Leo. Elien was nog maar pas bevallen in januari van Jinthe, toen ze te horen kreeg dat ze schildklierkanker had. "Met uitzaaiingen naar de longen en lymfeklieren", vertelt ze. "Dat kwam aan het licht bij controles na de bevalling. Een knobbeltje in de hals bleek kwaadaardig."





Elien kreeg meteen een behandeling, ondertussen wenkt alweer een nieuwe ingreep. "Ik was heel snel van de roze wolk na de geboorte van Jinthe", zegt ze. "Ik ben er zelfs niet op geraakt. Door de jodiumpil die ik moest innemen, mocht ik twee weken lang mijn baby niet zien. Steven doet zijn best, maar het doet me hartzeer niet ten volle voor mijn kindje te kunnen zorgen. En het blijft maar afwachten hoe de ziekte evolueert. Gelukkig is Jinthe een heel flinke baby. Ze sliep zelfs heel snel door 's nachts, alsof ze besefte dat ik de rust nodig had."





Ondertussen lopen de medische kosten op en is het niet evident om alle beslommeringen van een jonge gezin bol te werken. Grootouders Els Van den Broeck en Leo Van Gucht springen bij waar ze kunnen. "Maar toch blijft het heel zwaar", zegt Els. "Ik heb net zelf drie weken vakantie genomen om te helpen. En financieel blijft het een heel zware dobber. Alles moet eerst betaald worden, voor er geld terugkomt."





Om hun dochter te tonen dat ze haar steunen, nemen Els en Leo deel aan de Bosmarathon in september in Buggenhout. "Elien ziet af, dan kunnen ook wij best eens afzien", zegt Els. "We zijn volop aan het trainen. Ik ga voor de elf kilometer, Leo voor de marathon. Wie wil, kan ons sponsoren. De opbrengst gaat naar Elien."





Leo liep al marathons, maar de laatste dateert van vijftien jaar geleden. "Ik heb toen gezegd 'nooit meer', omdat ik weet hoe zwaar het is, ook de voorbereiding", zegt hij. "Maar voor Elien heb ik dat afzien nog eens over, als symbolisch signaal dat ze er niet alleen voor staat."





De actie is nog maar net bekendgemaakt, maar nu al stromen warme reacties binnen. "Dat hadden we niet verwacht", zegt Elien. "Dit raakt ons emotioneel. Het geeft me moed om te vechten." De Bosmarathon vindt plaats op 30 september. Sponsoren kan vanaf 0,5 euro. Meer info: facebookpagina "Running For Elien".