Kandidates Miss België leren defileren bij Caroline Biss Nele Dooms

21 november 2018

Schoon volk over de vloer woensdag bij Caroline Biss, het Belgische modemerk met thuisbasis in Lebbeke. De finalistes van Miss België 2019 kwamen er op bezoek. Het Lebbeekse Caroline Biss is dan ook al veertien jaar kledingpartner van de schoonheids- en talentenwedstrijd. De Miss België-kandidates kregen er een opleiding om degelijk over de catwalk te lopen. “Het is belangrijk dat de meisjes stralen op de catwalk”, klinkt het bij Caroline Biss. “Wij hebben zelf vaste modellen die alle kneepjes van het vak kennen. Zij geven hun tips en tricks nu met plezier door aan de kandidates. Die coaching is zeker welkom.” Voor de finalistes was het meteen een gelegenheid om uitgebreid kennis te maken met de kledingcollectie van Caroline Biss.