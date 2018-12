Jungle Jump in Oktoberhallen Nele Dooms

20 december 2018

15u57 1

De Oktoberhallen van Wieze worden tijdens de kerstvakantie omgetoverd tot één groot paradijs vol springkastelen. Jungle Jump staat borg voor plezier op meer dan 35 verschillende springkastelen. Het gebeuren is geschikt voor kinderen tussen 2 en 14 jaar. “Het is het ideale moment voor kinderen om zich toch sportief uit te leven tijdens deze koude wintermaanden”, zegt Dries Delsard van Jungle Jump. “We organiseren dit soort springkasteeldorpen in heel Vlaanderen. Ook Wieze hoort daarbij.” Jungle Jump is te bezoeken van zaterdag 22 december tot en met donderdag 27 december, elke dag van 10 tot 21 uur. Op 24 december gaat Jungle Jump wel al dicht om 17 uur en op Kerstdag zelf zijn de springkastelen weer open vanaf 13 uur. Toegangskaarten kosten 7 euro in voorverkoop. Daarvoor is een hele dag springplezier verzekerd. De Oktoberhallen bevinden zich aan de Schrovestraat in Wieze. Info en tickets: www.junglejumpdays.be.