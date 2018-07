Juliviering op Grote Plaats 03 juli 2018

Het gemeentebestuur van Lebbeke organiseert dit weekend, op zaterdag 7 juli, haar jaarlijkse 11-julieviering op de Grote Plaats. Aan de feestavond wordt ook ook familienamiddag gekoppeld. Die start om 15 uur. Op de Grote Plaats staan drank- en eetstandjes en springkastelen op gesteld. Toepeneuze zorgt voor kindergrime en ook het mobiel speelplein Spuuwwmobiel is present. Om 17 uur treedt Vocation op. Deze Lebbeekse covergroep brengt muziek uit de jaren zestig en zeventig, met covers van onder andere Will Tura, The Shadows en Roy Orbison. Na de nodige toespraken om 19 uur, staat Eveling Cannoot op het podium. Haar singel "Ik leef mijn leven" is opgepikt door Radio 2. De Muziekkapel Chiro Krikojo speelt om 20.15 uur. Tot slot is een om 20.45 uur een optreden voorzien van Les Copines. Dat zijn Isabelle A, Ianthe Tavernier & Helle Vanderheyden en hun live band. De meidenbende draagt ambiance hoog in het vaandel en brengt all time pop- en dance-hits. Iedereen is welkom. De viering is gratis. (DND)