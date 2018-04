Juf trakteert leerlingen op verfrissende douche 20 april 2018

Puffen en blazen was het gisteren overal. De eerste hitte trof ook de leerlingen van basisschool De Puzzel in Lebbeke. Die werden gisteren onder de hete zon aan het werk gezet om de schoolfietsjes te wassen en op te blinken. Dat was zweten geblazen. De juf zag dat het werk van de leerlingen goed was en beloonde hen dan ook met een verkoelende douche. Handjes in de lucht en genieten maar van de frisse druppels water onder de hete zon.





(KDBB)