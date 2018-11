Jubilarissen krijgen feestelijke ontvangst Nele Dooms

12 november 2018

13u21 1

Het gemeentebestuur van Lebbeke zorgde voor een feestelijke ontvangst van jubilarissen uit de gemeente. Koppels die de voorbije maanden hun huwelijksverjaardag vierden, waren welkom in het gemeentehuis aan de Grote Plaats. Ze kregen er een drankje aangeboden en konden gelukwensen en een kleine attentie in ontvangst nemen. De ontvangst van jubilarissen is een traditie in Lebbeke.