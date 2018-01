Jongeren steunen Zelfmoordlijn 02u50 0 Foto Geert De Rycke Jong N-VA bedeelt soep.

De jongeren van Jong N-VA steunen de Zelfmoordlijn. Daarvoor vatten ze tijdens de wekelijkse marktdag in Lebbeke met een kraampje post aan de Grote Plaats. De jongeren deelden er gratis verse soep uit aan voorbijgangers. "Tegelijk vragen we hen een gadget te kopen", zegt Brent Roelandt, voorzitter van Jong N-VA Lebbeke. "Het gaat om stresstelefoontjes aan 3 euro per stuk. De opbrengst daarvan schenken we integraal aan de Zelfmoordlijn." De jongeren oogstten alvast veel succes met hun actie. (DND)