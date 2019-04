Jongeren ruimen zwerfvuil op in Meysveld Nele Dooms

De jongeren van Jong N-VA Lebbeke organiseerden een eigen zwerfvuilactie in Lebbeke. Ze gingen op pad langs verschillende speelpleintjes, onder andere in de Stationsstraat en het Meysveld, om de omgeving daar weer proper te maken. Ook diverse straten, zoals de Rooien in Wieze, kwamen aan bod. “We waren een hele namiddag op pad en dat leverde in totaal vijf zakken vol zwerfafval op”, zegt Brent Roelandt. “We kunnen de actie dus een succes noemen, al is het tegelijk een jammere zaak dat we zoveel inzamelden. Elk stukje zwerfvuil dat we moeten opruimen, is er één te veel. We zijn alleszins blij dat we op deze manier ons steentje konden bijdragen tot een beter milieu. We hopen dat er ook andere jongeren en inwoners van Lebbeke zijn die ons voorbeeld volgen.”