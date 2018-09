Jeugdtoneel Wij weer in de startblokken Nele Dooms

06 september 2018

11u45 0 Lebbeke Toneelkring Wij van Lebbeke heeft weer een eigen jeugdwerking. Nog deze maand maken de jongeren hun comeback. Met twee leuke komedies.

Toneelkring Wij bestaat ondertussen al meer dan dertig jaar. In het verleden was er al een jeugdwerking actief, maar die speelde haar laatste theaterstuk ondertussen al zo'n zeven jaar geleden. Na d stilte van de voorbije jaren, komt er nu een comeback.

"Er zijn weer genoeg vrijwilligers bereid gevonden om hun schouders onder de jeugdafdeling te steken", zegt Cathy De Wolf. "Probleem de voorbije jaren was meestal gebrek aan regisseurs voor jeugdstukken. Die zijn er nu wel. We zagen in het verleden al vaak jongeren vanuit de jeugdwerking doorstromen naar ons volwassen amateurgezelschap. De heropstart is dus zeker een goede zaak."

Aan enthousiasme bij de kinderen ontbreekt het zeker niet. "Sommigen volgen ook Woord aan de Lebbeekse academie, maar vaak kiezen ze er ook voor om in praktijk veel meer op een podium te staan. Dat kan bij Wij", zegt voorzitter Seppe De Batselier. "Omdat er voor de heropstart meteen zoveel interesse was, werken we zelfs in twee groepen: een afdeling voor kinderen van tien tot twaalf jaar en één voor jongeren van dertien tot zestien jaar."

De jonge acteurs mogen het nieuwe toneelseizoen openen. Beide groepen brengen een komedie. De jongsten spelen "Het boek en de vier stenen", in een regie van Jente Van Pelt en Marie Verstraeten. Het is een sprookje met een humoristische twist. De anderen gaan voor "Ruis op de zender", in regie van Seppe De Batselier, Kim Matthys en Ben Lissens, met als inspiratiebron een televisieprogramma.

Voorstellingen vinden plaats op vrijdag 21 en zaterdag 22 september om 19 uur en op zondag 23 september om 14 uur. Liefhebbers kunnen terecht in Theater De Minne, Lange Minnestraat in Lebbeke. Info en reservatie: www.toneelkringwij.be.