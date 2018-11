Jeugd schuift aan aan Langste Tafel Nele Dooms

26 november 2018

15u18

De Jeugddienst en Cultuurdienst van Lebbeke hebben de jeugdverenigingen van Lebbeke uitgenodigd voor een bijzondere avond. De jongeren konden aanschuiven aan ‘De langste tafel’. “Aanleiding is de Week van de Smaak”, zegt jeugdconsulente Sara Joris. “Dat koppelen we in Lebbeke aan het jaarlijkse evenement waarbij we de jeugdverenigingen even in de kijker zetten. Als dank krijgen ze een hapje te eten. En hoe kan dat beter dan in de Week van de Smaak, die dit jaar rond het thema ‘gezond-tijd’ draait.”