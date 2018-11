Jean-Marie Pfaff en Geert De Decker worden ereburger Nele Dooms

27 november 2018

17u32 0 Lebbeke Lebbeke krijgt twee nieuwe ereburgers. Gewezen doelman en Rode Duivel Jean-Marie Pfaff en kolonel binnen de luchtmacht Geert De Decker zullen die titel krijgen. De goedkeuring daarvan wordt aanstaande donderdag aan de gemeenteraad voorgelegd.

Jean-Marie Pfaff mag dan wel El Sympatico zijn, een titel van ereburger kreeg hij nog in geen enkele gemeente. Lebbeke maakt daar nu werk van. De populaire voetballer is in Lebbeke geboren. “Hij verwijst daar ook zelf nog regelmatig naar”, zegt burgemeester François Saeys (Open Vld). “De man kan bogen op een enorm palmares. Bij zijn optreden tijdens de hernieuwde Oktoberfeesten in Wieze recent, reageerde hij enthousiast op ons voorstel om hem ereburger van Lebbeke te maken. Gezien zijn overvolle staat van dienst als voetballer en het feit dat hij in Lebbeke het levenslicht zag, is het logisch om hem toe te voegen aan de erelijst van onze sportgemeente.”

Ook Lebbekenaar Geert De Decker kan bogen op een enorme staat van dienst, vooral voor defensie van ons land en humanitaire internationale acties. Mogelijk wordt hij de volgende generaal van de Luchtmacht en ook in Lebbeekse sportmiddens is hij een graag gezien figuur.