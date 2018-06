Jacques Vermeire komt naar Biekorf 04 juni 2018

Komiek Jacques Vermeire komt naar CC De Biekorf. Hij is geprogrammeerd voor zijn zaalshow met Ruben Van Gucht. De voorstelling is gepland op zaterdag 23 maart, maar de ticketverkoop gaat nu al van start. Met de zaalshow "Van 7 tot 77. Back to the roots", brengt Vermeire heel wat van zijn bekende typetjes terug tot leven. De sportieve reporter Ruben Van Gucht vuurt de man van duizend-en-één smoelen daartoe aan. Toegangskaarten voor deze zaalshow kosten 26 euro. Info en reservatie: www.ccdebiekorf.be.





(DND)