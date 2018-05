Jackobond zingt Marva 15 mei 2018

03u07 0

De Cultuurdienst van Lebbeke organiseert vandaag, dinsdag 15 mei, haar jaarlijkse Seniorenshow XL. Hiervoor komt Jackobond langs. Met 'Jackobond zingt Marva' brengt ze de liedjes van deze zangeres die nu niet meer optreedt. Het optreden begint om 14 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Podiumzaal van CC Biekorf, aan de Stationsstraat in Lebbeke. Toegangskaarten zijn er vanaf 6 euro. Info en reservatie: 052/46.82.79 of via info@ccdebiekorf.be. (DND)