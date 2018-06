J16 van handbalclub Elita veroveren de titel 20 juni 2018

02u26 0

De jongeren van de J16 van handbalclub Elita Lebbeke zijn kampioen. Ze behaalden de titel na een intens seizoen.





"Een heel seizoen lang hebben ze wekelijks drie keer getraind onder leiding van Bart Van Ransbeeck", zegt voorzitter Steven Van Oudenhove. "Ze traden dan ook aan in zowel de regionale competitie van Oost- en West-Vlaanderen als in de Vlaamse competitie. Uiteindelijk kroonden ze zich tot kampioen van Oost-West Vlaanderen."





"We zijn met de hele club erg fier op hen. Dit is een mooie promotie voor het Lebbeekse handbal. Zowel jongens als meisjes kunnen vanaf zes jaar bij ons terecht om deze ploegsport, waarbij behendigheid met bal en loopvermogen samengaan, te beoefenen."





(DND)