Interactieve comedyshow over mannen in Biekorf Nele Dooms

02 april 2019

17u50 0

De cultuurdienst van Lebbeke ontvangt op zaterdag 6 april vier mannen op één podium. Jelle Cleymans, Joost Van Hyfte, Coco jr. en Hubert Damen brengen de voorstelling “Mannen”. Het is een interactieve comedyshow over mannen. Het publiek mag zich verwachten aan comedy en croonen over de absurditeiten en de geheimen van het mannenleven. Vier bekende Vlaamse mannen willen met inzet van hun lijf en leden de kloof tussen de seksen dichten. De voorstelling begint om 20 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Podiumzaal van CC De Biekorf, aan de Stationsstraat in Lebbeke. Toegangskaarten zijn er vanaf 10 euro. Info en reservatie: www.ccdebiekorf.be.