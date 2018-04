Ingrepen voor veiliger verkeer aan Puzzeltje 24 april 2018

02u48 0 Lebbeke Het gemeentebestuur van Lebbeke neemt maatregelen om de verkeersveiligheid aan gemeenteschool Puzzeltje in de Opwijksestraat te verbeteren. Sinds de bouwwerken voor een nieuwe Colruyt bezig zijn, doen zich verkeersproblemen voor aan de schoolpoort.

De parking aan de Colruyt werd vaak door ouders gebruikt die hun kinderen van school komen halen. Dit kan nu niet meer door de werken. Omdat een aantal ouders nu de parking aan de Reblo gebruikt, laat de gemeente een zebrapad aanbrengen in de Korte Varentstraat, voor het kruispunt met de Opwijksestraat. Zo kunnen ouders tussen parking en school met hun kinderen veiliger oversteken.





Kiss&Ride

"We stellen de school bovendien voor om een kiss&ride-zone te installeren en die te bemannen met schoolpersoneel, zoals dat ook met succes in Wieze gebeurt", zegt burgemeester François Saeys (Open Vld). "Hierdoor kunnen de kinderen vanuit de wagen onmiddellijk de school binnen, zonder dat ouders een parkeerplaats moeten zoeken."





Extra ingang?

Bovendien wordt bekeken om aan de school een extra ingang te voorzien, achteraan via het kerkhof. Dan kunnen ouders de parking in de Oudebaan gebruiken. Leerkrachten kunnen ook een cursus 'gemachtigd opzichter' volgen, om kinderen in het verkeer te begeleiden. De politie heeft daarvoor haar medewerking al verzekerd. De dienst Mobiliteit zal tot slot afspraken maken met de aannemer van de werken aan de Colruyt rond het werfverkeer. Bedoeling is dat aanvoer van bouwmateriaal niet gebeurt bij de begin- en einduren van de schooldag. (DND)