Infoavond rond gist 14 februari 2018

02u52 0

Wijn- en Biergilde 't Vaatje van Lebbeke organiseert op vrijdag 16 februari een info-avond over gist. Gastspreker is Wllem Van Herreweghe, professioneel brouwer en raadgever in de brouwsector. Van Herreweghe was dertig jaar productiemanager bij de Palm brouwerij. Nadien keerde hij terug naar zijn oude liefde van geuze brouwen bij brouwerij Timmermans. De voordracht is niet alleen interessant voor (amateur)brouwers, maar ook voor bierliefhebbers en bierproevers. Gist heeft immers een grote invloed op het smaakpallet. De infoavond begint om 20 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in 't Vaatje, aan de Grote Snijdersstraat 97 in Lebbeke. De toegang bedraagt 5 euro. Info en inschrijvingen: 0474/39.13.31. (DND)