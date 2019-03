Infoavond over autodelen Nele Dooms

29 maart 2019

14u15 1

De dienst Mobiliteit van Lebbeke organiseert op dinsdag 2 april een informatieavond rond ‘autodelen’. Dat zit de jongste tijd behoorlijk in de lift, ook in Lebbeke. Autodelen heeft heel wat voordelen voor het milieu. “Eén gedeelde auto vervangt ongeveer vier tot acht particuliere auto’s, met minder energieverbruik en dus lagere CO2-uitstoot tot gevolg”, klinkt het. “Gebruikers gaan bewuster om met autogebruik en kiezen vaker voor de fiets of het openbaar vervoer. Ook financieel is het voordeliger, omdat de autodeler enkel het gebruik van de wagen betaalt en er dus zelf geen hoeft te kopen.” Dimitry D’Hondt, autodeelpionier uit Lebbeke, komt vertellen wat autodelen is, hoe het werkt en welke systemen er bestaan. Hij licht ook zijn eigen ervaringen met autodelen toe. De avond is bestemd voor mensen die overwegen in een autodeelproject te stappen, of er zelf eentje te starten. Geïnteresseerden zijn om 20 uur welkom in de Terraszaal van Cultuurcentrum De Biekorf, aan de Stationsstraat in Lebbeke. De toegang is gratis. Info: mobiliteit@lebbeke.be of 052/46.82.51.