Indringer bij Toneelkring Wij

Toneelkring Wij van Lebbeke brengt 'De Indringer' van Alan Ayckbourn op de planken, in een regie van Frank Hofmans. Het verhaal draait rond het dubbele jubileum dat de toneelkring dit jaar viert.





Naar aanleiding daarvan besluit de kring voor de eerste keer een musical op te voeren. De keuze viel op 'De Bedelaarsopera' van John Gay. Toneelkring Wij doet een beroep op een buitenstaander voor een kleine rol. Maar deze "indringer" blijkt niet alleen zangtalent te hebben. Het publiek volgt de voorbereidingen, met uiteraard de nodige intriges, vanaf de eerste repetitie tot en met de première.





Op het podium staan Mark Pissens, Andy Peelman, René Bertrand, Greet Aelbrecht, Joke De Schrijver, Hilde Biesemans, Marc Leboeuf, Annelies Moeyersoon, Ben Lissens, Marie Verstraeten, Jan Bosman, Helena Janssen, Renaat Moeyersoon en Eddy Aelbrecht. Voorstellingen vinden plaats op zaterdag 20, maandag 22, vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 januari en donderdag 1, vrijdag 2 en zaterdag 3 februari, telkens om 20 uur. Liefhebbers kunnen terecht in Theater De Minne, aan de Lange Minnestraat in Lebbeke. Info en reservatie: www.toneelkringwij.be of 053/70.14.98. (DND)