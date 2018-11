Incar viert jubileum met poppentheater en dans Nele Dooms

29 november 2018

12u49 0 Lebbeke Het Incar Dansspektakel in Lebbeke viert haar zestigjarig bestaan op een unieke manier. De dansgroep, al decennia een begrip in Lebbeke en ver daarbuiten, werkt daarvoor samen met het Lebbeekse poppenkast Suikerbol. Het resultaat is een nieuwe voorstelling met dans en poppentheater. Het is de kers op de taart van het feestjaar.

Dansgroep Incar van Lebbeke zette in januari dit jaar haar jubileumjaar in. Liefst zestig jaar laat de vereniging kinderen en jongeren dansen. Zelfs tot ver buiten de grenzen van de gemeente en het land. Incar Lebbeke is dan ook al jaren “culturele ambassadeur van Vlaanderen”. De dansers traden al in meer dan twintig verschillende landen op. “En sleet zit er zeker nog niet op de werking, ook al doen we het allemaal met de onbaatzuchtige inzet van vrijwilligers”, zegt voorzitter Rudy Putteman. “We kunnen trots zeggen dat Incar nog altijd springlevend is. “

Dat bewijst een nieuw project, als sluitstuk van het jubileumjaar. Eerder zorgde Incar al voor onder andere een tentoonstelling en dansvoorstelling met oud-leden. “Voor de ‘kers op de taart’ als sluitstuk pakken we het groot aan en werken samen met poppenkast Suikerbol en regisseur Stijn De Wolf”, zegt Putteman. “Ook in het verleden leverden samenwerkingen met andere verenigingen en partners vaak mooie projecten op. Samen met Suikerbol wordt het nu een ongeziene en unieke productie.”

Poppen op de dansvloer

Poppenkast Suikerbol bestaat al meer dan dertig jaar in Lebbeke en bewees al flink wat uitdagingen aan te kunnen. Zowel hun voorstellingen voor kinderen als de tweejaarlijkse poppenkast voor volwassenen, kunnen steevast op positieve reacties rekenen. “Ondanks dat succes, blijft het toch altijd een uitdaging om de verwachtingen van ons publiek in te blijven lossen”, zegt Luc Callaert van Suikerbol. “Voor de samenwerking met Incar, gaan onze poppen de dansvloer op. Dit is een unieke kans voor ons om een nieuwe weg in te slaan en ons publiek te verbazen met gevarieerd poppentheater.”

De samenwerking is een win-win-situatie voor beiden. Regisseur Stijn De Wolf leidt alles in goede banen. Hij is zelf oud-lid van Incar en leek de dansgroep de geknipte persoon voor dit artistiek project. De Wolf schreef samen met Jean-Pierre Van Alfaene van Suikerbol het scenario van de voorstelling. “Het verhaal loopt parallel met het ontstaan van Incar”, zegt De Wolf. “We volgen een centraal personage dat doorheen de voorstelling enkele keuzes moet maken. Door het samenspel van twee heel verschillende kunstvormen ontstaat een unieke mengvorm, die voor een serieuze meerwaarde en hoger niveau zorgt.”

Voorstellingen van “Als de Poppen tot Dansen komen”, vinden plaats op vrijdag 30 november en zaterdag 1 december, telkens om 20 uur. Liefhebbers kunnen terecht in CC De Biekorf, aan de Stationsstraat in Lebbeke. Toegangskaarten kosten 15 euro. Info en reservatie: 052/412.416 of via info@incar-dansspektakel.be.