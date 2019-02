Incar verrast jarige VTM met flashmob Nele Dooms

04 februari 2019

17u11 0

De dertigste verjaardag van televisiezender VTM is wellicht niemand ontgaan. Het gebeuren werd op allerlei media serieus in de kijker gezet. En daar werkte ook Incar Dansspektakel uit Lebbeke aan mee. Een groep dansers trok daarvoor, in opdracht van VRT, naar de VTM-gebouwen in Vilvoorde. De schermgezichten van VRT maakten immers een leuke video waarin ze hun concullega’s van VTM verrassen met donuts, een flashmob en een fanfare. “Voor die flashmob deed VRT beroep op Incar Dansspektakel”, zegt een fiere voorzitter Rudy Putteman. “Onze dansers waren meteen heel enthousiast. Ze verrasten, samen met Kobe Ilsen, de populaire Niels Destadsbader met een flashmob. Die liep nietsvermoedend door de gangen van VTM toen onze dansers aan het werk gingen. We zijn alleszins heel blij dat ook wij op die manier hebben kunnen bijdragen tot een leuke verjaardag van de zender.” De dansers in het fimpje aan het werk zien, kan hier: