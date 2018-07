Incar Dansspektakel op tournee Nele Dooms

23 juli 2018

De leden van Incar Dansspektakel van Lebbeke zijn op tournee. De dansers vertrokken aan hun lokaal in de Poststraat in Lebbeke richting Zuid-Afrika. Aan de andere kant van de evenaar verzorgen ze verschillende optredens. "Het is traditie dat Incar regelmatig tijdens de zomervakanties op tournee in het buitenland gaat", zegt voorzitter Rudy Putteman. "Zo bezochten we al tal van landen. Zuid-Afrika is natuurlijk een groot avontuur. Naast de optredens die we er verzorgen, maken we natuurlijk ook van de gelegenheid gebruik om het land te verkennen en leren kennen. Het enthousiasme is groot."