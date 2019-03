Incar beloont met mand vol lekker eten Nele Dooms

13 maart 2019

De dansgroep Incar Dansspektakel van Lebbeke beloont de winnares van haar tombolawedstrijd met een mand vol lekker eten. De eer gaat naar Anita Van Biesen. Zij wist het beste te raden hoeveel hartjes er in de zaal voor het steakfestijn van Incar ophingen. “Elk jaar koppelen we aan ons eetfestijn een tombolawedstrijd”, zegt voorzitter Rudy Putteman. “Deelnemers moesten niet alleen het aantal hartjes in de zaal raden, maar ook hoeveel geld er tegen het einde van het steakfestijn in een bokaal zou zitten. Anita raadde correct dat er 401 hartjes waren en benaderde het dichtst de 106,39 euro in de pot.” Incar mocht overigens meer dan duizend bezoekers verwelkomen om haar eetfestijn.