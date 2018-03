Incar beloont met groentenmand 27 maart 2018

Dansgroep Incar Dansspektakel beloonde de winnaar van de tombolawedstrijd tijdens haar eetfestijn met een groentenmand. "Het was bezoeker Dirk de Cock die erin slaagde om tijdens het eten te raden hoeveel brandende lampjes er in de lichtslingers in de zaal hingen. Dat waren er 1.145", zegt voorzitter Rudy Putteman. "Het steakfestijn was overigens weer een groot succes. We mochten een duizendtal eters verwelkomen. Daar zijn we ontzettend blij mee."





(DND)