Inbrekers Brugstraat gevat 17 mei 2018

02u34 0

De twee inbrekers in een woning de Brugstraat in Lebbeke zijn opgepakt. Het gaat om een 24-jarige man uit Lebbeke en een 21-jarige man uit Dendermonde. Die laatste had eerst de vlucht genomen, maar kon later die dag nog gearresteerd worden. De Lebbekenaar werd onmiddellijk gevat. Beide verdachten werden gisteren voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Er werd om hun aanhouding gevraagd. (KBD)