Inbreker 'moest plassen' 28 maart 2018

Een man uit Lebbeke riskeert 18 maanden cel voor een inbraak in een chalet. De man verschafte zich toegang tot een chalet die gelegen is nabij de wielerpiste. Hij stal enkele fietsonderdelen en nam de voeten. Slim was hij niet geweest, want de agenten troffen duidelijke vingerfafdrukken van hem aan. Toch ontkende hij eerst de aantijgingen. "Ik heb daar een klusje moeten doen voor mijn werkgever. Ik herinner me nog dat ik moest plassen en aan die chalet mijn gevoeg gedaan heb." Vorig jaar kreeg de man nog een werkstraf voor een andere inbraak. Uitspraak op 10 april. (WHW)