Inbreker moest plassen tegen chalet 11 april 2018

Een man uit Lebbeke is veroordeeld tot 18 maanden cel, waarvan de helft met uitstel, voor een inbraak in een chalet in Halle. De man verschafte zich toegang tot een chalet vlak bij de wielerpiste. Hij stal enkele fietsonderdelen en nam de benen. Slim was hij niet geweest want de agenten troffen duidelijke vingerfafdrukken van hem aan. Toch ontkende de beklaagde aanvankelijk de aantijgingen. "Ik ben al 6 jaar niet meer in Halle geweest", schreeuwde hij zijn onschuld uit. Na confrontatie met de gevonden vingerafdrukken liet hij zijn fantasie de vrije loop. "Ik heb daar een klusje moeten opknappen voor mijn werkgever. Ik herinner me nog dat ik moest plassen en dat tegen die chalet heb gedaan." De rechter geloofde geen snars van zijn verweer en veroordeelde de man. (WHW)