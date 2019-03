In pyjama naar school voor Bednet Nele Dooms

15 maart 2019

13u54 0 Lebbeke Samen met leerlingen van heel wat andere scholen uit de regio, trokken vrijdag ook de kinderen van basisschool De Puzzel uit Lebbeke in pyjama naar school. Dat deden ze niet omdat ze ‘s ochtends geen zin hadden om hun kledij aan te trekken, maar wel als symbolische actie voor het goede doel.

“Door in pyjama naar school te komen, tonen we ons solidair met alle zieke kinderen en jongeren”, zegt juf Liesbeth Moortgat. “Op de Nationale Pyjamadag steken we die langdurig en chronisch zieke kinderen een hart onder de riem. Zij volgen vaak les via Bednet, vanuit hun ziekenbed. Zelf hebben we op school ook wat kinderen die van Bednet gebruik maken. Zo ondervinden we het belang van dit initiatief.”

Het is niet de enige actie waar De Puzzel zich voor engageert. Volgende week komen de leerlingen met onpare sokken naar school. “Om onze liefde te tonen voor iedereen met chromosoompje meer op de Werelddownsyndroomdag. Onze school heeft een hart voor diversiteit”, zegt Moortgat.