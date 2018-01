IJspiste plots verkiezingsthema VOLGENS OPEN VLD WILLEN "ANDERE PARTIJEN" KERSTDORP EN SCHAATSBAAN AFSCHAFEN NELE DOOMS

02u57 0 Copyright : Geert De Rycke Volgens Open Vld willen "sommige partijen" de ijspiste en het kerstdorp afschaffen of maar 1 keer per 3 jaar organiseren. Lebbeke Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht, wordt in Lebbeke plots ook de ijspiste op de Grote Plaats een verkiezingsthema. Open Vld lanceert een poll op facebook rond het voortbestaan ervan. De partij beweert dat "sommige andere partijen voor de afschaffing zijn", maar zelf spreken andere partijen dat allemaal tegen.

"Open Vld Lebbeke wil dat het kerstdorp met ijspiste blijft. Bij andere Lebbeekse partijen gaan stemmen op om deze af te schaffen of om 1 keer per 3 jaar te organiseren. Wat denken jullie?". Daarmee lanceerde de partij van burgemeester François Saeys een bevraging op Facebook. Het zorgde meteen voor een storm aan reacties van Lebbekenaren. De overgrote meerderheid blijkt voorstander.





Ook andere politieke partijen waren er als de kippen bij om te reageren. Maar niet om te zeggen dat zij de ijspiste willen afschaffen. "Het is makkelijk om te zeggen dat anderen daar zo over denken", zegt Raf De Wolf van N-VA. "Noem ze dan bij naam. N-VA voelt zich niet aangesproken. De kost voor dit initiatief valt perfect te verantwoorden, want zo krijgen inwoners wat terug van hun belastingen en kunnen verenigingen een centje bijverdienen. De vraag is niet zozeer of de ijspiste moet blijven, maar wel waar ze moet staan en hoe lang. Omwonenden hebben immers toch wat overlast van lawaai en parkeerdruk."





kos Open Vld polste op Facebook naar de mening van de Lebbekenaren.

Kritiek op poll

Ook bij Vlaams Belang en onafhankelijk raadslid André Segers klinkt kritiek op de poll. "Heel kort door de bocht", zegt Segers. "Niemand wil de ijspiste weg, maar geef iedereen een eerlijke kans voor de uitbating van de drankhuisjes." Dat zegt ook Gunther Buggenhout (VB). "Open VLD moet geen zogenaamde standpunten van andere partijen orakelen om zichzelf in een goed daglicht te stellen."





"Vlaams Belang is niet tegen een jaarlijks kerstdorp met ijspiste, en al zeker geen voorstander van afschaffing. Wel moeten alle verenigingen de kans krijgen om de kraampjes uit te baten door middel van een beurtrol."





"Vangen signalen op"

Maar wie zijn dan wel die "sommige partijen die voor de afschaffing zijn" waar Open Vld het over heeft? Burgemeester Saeys wil ze niet bij naam noemen. "We vangen signalen op dat dit initiatief in vraag gesteld wordt", zegt hij. "Daarom vonden wij het een goed idee om de inwoners zelf eens te bevragen of ze de ijspiste goed of slecht vinden. Ik denk dat de reacties op Facebook voor zich spreken. De ijspiste wordt fel gesmaakt door onze inwoners. Open Vld wil dit dan ook in de toekomst behouden. Voor de uitbating van de drankchalets doen we beroep op vijf verenigingen waar we de voorbije jaren zonder problemen op konden rekenen. Zo zijn we zeker van een correcte gang van zaken."





Geschrokken

Dan maar eens horen bij coalitiepartner CD&V of die voor afschaffing is. Schepen Maria Van Keer is naar eigen zeggen "erg geschrokken" van de poll. "De jaarlijkse evaluatie van dit initiatief staat pas volgende week op de agenda", vertelt Van Keer. "CD&V heeft zich hier nog niet over uitgesproken. Wel vinden we het gezond om regelmatig dingen in vraag te stellen. Is het de kost waard? Kan voor dat geld ook iets anders? Moeten ook de deelgemeenten eens aan bod komen? Dat kan ook leuke, nieuwe ideeën opleveren. Maar dat is wel nog iets heel anders dan stellen dat de ijspiste moet afgeschaft worden."