IJspiste, optredens en kraampjes tijdens Lebbeke Winter Geert De Rycke

10 december 2018

11u03 0

Lebbeke Wintert is begonnen. Het startschot werd gegeven met feest op en rond de ijspiste.

In het centrum van Lebbeke is de winter begonnen. Naar jaarlijkse gewoonte werd een ijspiste geïnstalleerd op de Grote Plaats. Die wordt omringd door gezellige kraampjes waar er voor ieder wat wils is: een warme drank tegen de kou of een jenevertje om snel op te warmen.

Het was ambiancezangeres Jetti Paletti die de ijspiste officieel mocht openen met een knaller van een optreden. Ook Belle Perez en dj’s Bart Maesschalck en Bavo Beeckman waren present tijdens het openingsweekend. De eerste fervente en minder fervente schaatsers waagden zich meteen op het ijs, voor sommigen was het nog met vallen en opstaan maar ze hebben tijd om het te leren. Nog tot en met het eerste weekend van januari is er steeds wat te beleven op en rond de ijspiste. Het volledige programma is te vinden op www.lebbekewintert.be.