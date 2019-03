Ida viert honderdste verjaardag in Huize Wispelaere Nele Dooms

11 maart 2019

15u10 0 Lebbeke De honderdste verjaardag van één van de bewoners betekende maandag groot feest in woonzorgcentrum Huize Wispelaere in Lebbeke. Ida Beirnaert mocht er honderd kaarsjes uitblazen.

De kranige eeuwelinge vierde haar verjaardag met een deel van de familie, medebewoners, personeel en schepencollege. Een groot feest volgt nog volgende week met heel de familie. Ida kreeg vijf zonen en een dochter. “Er kwamen ook elf kleinkinderen en ondertussen zijn er liefst twintig achterkleinkinderen”, vertelt ze. “Jammer genoeg bleven we ook niet gespaard van tegenslag en verloor ik twee kinderen en een kleinkind.” Ida verblijft ondertussen al vijf jaar in het Lebbeekse rusthuis. Ze is afkomstig uit Zele en werd geboren in een gezin van twaalf kinderen. “Samen met mijn echtgenoot, die in 1996 overleed, runde ik vroeger in Oppuurs een boerderij en veebedrijf”, vertelt ze. Vroeger was Ida actief bij seniorenvereniging Okra. Nu kijkt ze vooral uit naar lente en zomer om met haar rollator op wandel te gaan.