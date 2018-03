I Believe danst fantasie tot leven 24 maart 2018

02u53 0 Lebbeke Danscentrum I Believe, gespecialiseerd in urban dance, stelt dit weekend haar nieuwe Showcase voor. Meer dan 150 street- en breakdancers brengen al dansend een fantasiewereld tot leven.

"Klassieke stijlen komen bij ons niet aan bod", zegt oprichter van I Believe Jimmy Robberechts. "Wel hiphop, breakdance, streetdance, popping en locking. Denk aan de Step Up-films en je hebt een beeld van de stijl die wij brengen. Er is altijd spektakel verzekerd en dat zal ook voor onze nieuwe show het geval zijn."





Special effects

Daarvoor worden alvast kosten noch moeite gespaard. Om het danscentrum van I Believe, aan de Rossevaalstraat, klaar te krijgen voor de voorstellingen is liefst een volledige vrachtwagen met oplegger aan materiaal aangevoerd. "Dat is nodig voor een topdecor en de gepaste belichting en special effects", zegt Robberechts.





De dansers brengen 'Fantasy World'. In een wereld vol magische wezens, vinden een tovenaar en een elf een bijzonder boek. Als dat boek geopend wordt, komen alle verhalen dansend tot leven. I Believe hoopt velen te betoveren met haar voorstelling van 'de legende van Templa Salka'.





Rossevaalstraat

Voorstellingen vinden plaats op zaterdag 24 maart, om 11, 15 en 20 uur, en zondag 25 maart, om 11 en 15 uur. Toegangskaarten kosten 15 euro. Iedereen is welkom bij I Believe, aan de Rossevaalstraat 69B in Lebbeke.





Info: www.i-believe.be.





(DND)