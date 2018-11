Houten decoratiestukken maken bij Nell Geert De Rycke

14 november 2018

In het gezellige interieur van Nell leerden beginners figuren in hout branden. Resultaat: leuke decoratiestukken voor in huis.

Tim Matthys van Timber Tales kwam de deelnemers tonen hoe hij aan pyrografie doet. Dat is het branden van figuren in hout. “Eerst zijn er enkele oefeningen om de basistechnieken van houtbranden onder de knie te krijgen. Nadien maakt iedereen werkstukken naar keuze”, zegt Tim.

Deelnemers kozen ervoor om een leuk decoratiestuk te maken, anderen maakten dan weer hun eigen houten juweel, een naambordje, een sleutelhanger of onderleggers voor glazen. Het werd een origineel knutselmoment in het gezellige interieur van koffie- en soepbar Nell waar wel meer originele workshops georganiseerd worden.