Honden mogen voortaan loslopen op weide aan kerkhof Nele Dooms

07 december 2018

15u41 1 Lebbeke Lebbeke beschikt voortaan over een hondenloopweide. Die werd zopas officieel in gebruik genomen. Lebbeekse baasjes waren daar al lang vragende partij voor.

“De vraag om een loopweide voor honden te realiseren, bereikte de voorbije jaren steeds vaker het gemeentebestuur”, zegt schepen van Milieu François Willems (Open Vld). “Onze zoektocht naar een geschikt perceel bracht ons bij een stuk grond aan de achterkant van het kerkhof, ter hoogte van de Oudebaan. Het is 850 vierkante meter groot.”

Het bewuste perceel is nu volledig ingericht zodat baasjes het perfect kunnen gebruiken om hun honden er los te laten lopen, zonder overlast voor de buurt. “De weide is omringd met een taxushaag en een afsluiting”, zegt burgemeester François Saeys (Open Vld). “De taxushaag moet uiteindelijk twee meter hoog worden, zodat ook grotere honden hier veilig losgelaten kunnen worden. De ingang bestaat uit een sas, zodat bij het betreden of verlaten geen honden kunnen ontsnappen.”

Om alles netjes te houden beschikt het terrein over een vuilnisbak en een hondenpoepbuis. Terwijl de dieren rondlopen, kunnen baasjes op één van de twee banken even rusten. Een infobord aan de ingang, lijst duidelijk de afspraken voor het gebruik van de hondenweide op. Iedereen mag er gebruik van maken.