Hond verjaagt inbrekers, maar raakt wel gewond door brekend glas Koen Baten

26 december 2018

In Lebbeke heeft een hond enkele inbrekers verjaagd die tijdens kerstavond probeerden in te breken in een woning in de Aalstersestraat. Vermoedelijk hebben de daders eerst aangebeld en zijn ze daarna langs de veranda achteraan de woning gegaan. De daders merkten de hond op, maar hadden geen schrik omdat hij vast zat. Toen ze met schroevendraaiers aan de deur begonnen te prutsen kon Raico, een boerboel van 1,5 jaar, zich losmaken en door het glas springen van de woning. De daders gingen gaan lopen zonder buit, maar de hond raakte wel aanzienlijk gewond door het glas. “Hij moest verzorgd worden door de dierenarts en moet nu veel rusten, maar hopelijk komt hij er door”, zegt Baasje Gunther. “Hij waakt zeer alert en heeft ook hier gereageerd, gelukkig konden de daders de woning niet betreden, anders was het misschien nog anders afgelopen”, klinkt het. De politie werd na de feiten verwittigd en kwam ter plaatse. Zij troffen sporen van inbraak aan, maar naar de daders ontbreekt momenteel elk spoor. “De politie heeft wel nog lang gepatrouilleerd en gezocht in de straat en kwam later ook nog terug, dus ik wil hen toch bedanken voor het werk dat ze gedaan hebben", klinkt het.