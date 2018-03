HLN-journalisten winnen opnieuw quiz AC Lebbeke 27 maart 2018

03u26 0

AC Lebbeke organiseerde afgelopen zaterdag in CC De Biekorf de 9de editie van zijn jaarlijkse quiz. Liefst 59 teams kwamen opdagen.





De quiz was ongemeen spannend, maar een team van HLN-journalisten (onder de naam Eendracht Voorhuid) verkocht z'n vel duur en ging met de hoofdprijs lopen. Het behaalde uiteindelijk één puntje meer dan That's LIFE en Trebor Seam. Het is het tweede jaar op rij dat Eendracht Voorhuid het laken naar zich toetrekt. "Na een dipje halverwege vreesden we het ergste, maar onze eindsprint maakte alles goed", klonk het bij de winnaars. "We komen volgend jaar zeker terug om onze titel te verdedigen."





(TI)