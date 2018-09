Herman Permel op lijst Vlaams Belang Nele Dooms

04 september 2018

16u37 0 Lebbeke Vlaams Belang Lebbeke pakt uit met een nieuwe kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober: Herman Permel (55).

Permel was in 2013 mede-oprichter van de VZW Lebbeke Bant Armoede. De vereniging zorgt voor voedselbedeling aan kansarmen in Lebbeke. "Je staat ervan te kijken hoeveel verdoken armoede er is in onze gemeente", zegt hij. Permel is ook oud-danser bij de Lebbeekse dansgroep Incar. "Ik heb veel mooie voorstellingen en reizen mogen beleven", vertelt Permel. "Optredens voor Paus Johannes, IJzerbedevaarten en dansen in het Sportpaleis of Vorst Nationaal blijven voor altijd mooie herinneringen." Permel zal op de Vlaams Belanglijst op de zevende plaats te vinden zijn. "Met deze man heeft het Vlaams Belang een zeer bezielde en sociaal geëngageerde persoon in zijn midden", zegt lijsttrekker Gunther Buggenhout.