Herlocalisatie speelplein Zulderkipken op tafel Nele Dooms

28 maart 2019

12u16 0 Lebbeke Het nieuwe gemeentebestuur van Lebbeke bekijkt een mogelijke herlocalisatie van speelpleinwerking Zulderkipken. Als alternatieven voor de site aan cultuurcentrum De Biekorf liggen onder andere terreinen aan het Konkelgoed op tafel. “De enige bekommernis is ervoor zorgen dat Zulderkipken ook in de toekomst een goede werking voort kan uitbouwen”, zegt schepen van jeugd Goedele Uyttersprot (N-VA).

De speelpleinwerking Zulderkipken maakt al jaren gebruik van de tuin van het cultuurerf, het binnengebied tussen cultuurcentrum Biekorf, bibliotheek en muziekacademie, aan de Stationsstraat. De honderden kinderen die er tijdens de zomervakantie gebruik van maken, kunnen er buiten spelen en bij slecht weer doen lokalen van de omliggende gebouwen dienst. Door de nieuwbouwwerken voor de muziekacademie op de site kreeg de speelpleinwerking de voorbije zomers een alternatief onderkomen in gemeenteschool De Puzzel. Dat zal ook deze zomer nog het geval zijn, omdat het academiegebouw pas tegen de vakantie opgeleverd wordt en de buitenaanleg pas in september voorzien is.

“Maar komt Zulderkipken daarna nog wel terug naar de site De Biekorf?”, uitte Ilse Pissens van oppositiepartij Open Vld tijdens de jongste gemeenteraad haar bekommernissen rond de huisvesting van de speelpleinwerking. “Dat zou vanaf de paasvakantie 2020 toch moeten kunnen. Er is geen betere plek dan deze site, pal in het centrum. Omdat de terreinen gemeentelijke eigendom zijn en dus geen extra kosten met zich meebrengen en omdat ook de handelaars in de omgeving hier baat bij hebben wanneer ouders die hun kinderen ophalen nog snel een boodschap in de buurt doen.”

Uit het antwoord van schepen van jeugd Goedele Uyttersprot (N-VA) blijkt dat het niet zeker is dat Zulderkipken naar de site Biekorf terugkeert. Er worden momenteel verschillende pistes onderzocht. “We vinden het onze taak om te bekijken of de terreinen van het cultuurerf nog wel geschikt zijn”, zegt ze. “Dat is het uitgangspunt van dit onderzoek. Iedereen mag constructief meedenken voor een goede locatie voor Zulderkipken. Onder andere de vroegere terreinen van SK Lebbeke aan het Konkelgoed liggen op tafel, maar ook met de school aan het Konkelgoed, die bezig is met de aanleg van een natuurspeelplaats, vinden gesprekken plaats.”

Dat er onderzoek is naar een mogelijke nieuwe huisvesting van Zulderkipken heeft volgens Uyttersprot zijn redenen. “Al in het Jeugdwerkbeleidsplan 2011-2013 wordt er gewag van gemaakt dat de accommodatie aan de Biekorf niet voldoende meer is omdat er zo’n honderd kinderen per dag naar het speelplein komen. Ondertussen zijn dat er gemiddeld meer dan 200 per dag. En daar komt dan nog eens bij dat door de nieuwbouw van de muziekacademie de buitenruimte beperkter is. Er moet dus een oplossing komen om de toekomst van Zulderkipken op een degelijke manier te verzekeren.”

De Lebbeekse speelpleinwerking krijgt deze zomer bovendien een nieuwe variant. De gemeente start ook een mobiele speelpleinwerking op. Die zal in juli en augustus elke woensdag een andere locatie of speelplein in Lebbeke opzoeken om met de kinderen uit de buurt daar te spelen. Ook de deelgemeenten zullen aan bod komen.