Herkend aan jas KRISTIEN DE LATHOUWER 20 april 2018

"De broer van mijn oma sneuvelde in de oorlog, op de allerlaatste dag. Zijn lichaam bleef achter in de Westhoek. Toch wilde de familie hem vinden. Ze gingen lang op zoek en uiteindelijk vonden ze hem. Ze waren niet zeker of hij het was tot ze zijn jas herkenden. Die was vlak voor zijn vertrek naar het leger door mijn oma hersteld aan de zoom."





