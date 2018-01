Herenfiets gestolen aan station 02u50 0

Aan het station in Heizijde is gisteren een fiets gestolen. Het gaat om een donkergrijze citybike met blauwe lettertekens op. Het gaat om een herenfiets. Het is niet duidelijk of er nog meer fietsen werden gestolen aan het station van Heizijde. (KBD)