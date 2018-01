Herdenking WOI aanleiding voor tweedaagse uitstap 24 januari 2018

02u51 0

Naar aanleiding van het herdenkingsjaar 2018 van WOI, vinden in Lebbeke verschillende activiteiten plaats. Ook Lebbeke, Wieze en Denderbelle werden immers getekend door deze oorlog. Er worden tentoonstellingen, lezingen, ceremonies en unieke evenementen gepland. Zo is er een tweedaagse uitstap naar Frans-Vlaanderen. Het weekend vindt plaats in maart, maar inschrijven moet nu, voor 26 januari. De deelnemers bezoeken op zaterdag 24 maart en zondag 25 maart onder andere de Wellington-tunnels, Arras, het Canadese herdenkingspark in Vimy en de imposante herdenkingsring in Notre-Dame de Lorette. Ook het militaire kerkhof in Etaples-sur-Mer, Boulogne en het Dover Patrol Monument aan Cap Blanc Nez worden ontdekt. Deelnemen kost 175 euro per persoon. In de prijs zitten busreis, gidsen, toegangsgeld, overnachting met ontbijt, lunch op zaterdag en zondag, avondmaal op zaterdag, en koffie en taart. Inschrijven kan bij de cultuurdienst, via 052/46.82.79 of cultuurdienst@lebbeke.be. Info: www.lebbeke.be. (DND)