Heraldische beelden Kasteel van Wieze weer herenigd

Lebbeke De twee heraldische beelden die vroeger de toegangsbrug van het Kasteel van Wieze sierden, worden weer herenigd. Rik Vermeir, in de bres voor het behoud van erfgoed in zijn dorp, bracht de twee eigenaars van de beelden met elkaar in contact.

"Het prachtige neo-renaissancekasteel van Wieze werd in 1962 afgebroken", vertelt Vermeir. "Het behoorde tot de adellijke familie de Clerque-Wissocq, die het lieten bouwen in de negentiende eeuw op de plaats waar ooit een middeleeuws kasteel stond. Op de toegangsbrug, en later op het balkon, van het kasteel prijkten twee heraldische beelden met het wapenschild van de familie de Clerque-Wissocq en de familie della Faille d'Assenede. Ze beeldden het huwelijk uit tussen François Auguste de Clerque-Wissocq en Eugenia Marie della Faille d'Assenede. Deze burgraaf was de laatste telg van de familie de Clerque-Wissocq die het kasteel bewoonde."





Maar met de afbraak van het kasteel verdween ook één van de beelden. "Ik heb het altijd doodjammer gevonden dat dit prachtige kasteel werd afgebroken", zegt Vermeir. "Tal van ornamenten vonden daarbij hun weg naar particuliere eigenaars. Ook één van de twee heraldische dieren - wellicht een leeuw of luipaard - verdween van het domein. Dat was bijzonder jammer, want de beelden zijn bijzonder uniek."





Nu slaagde Vermeir erin om het verdwenen beeld op te sporen. "Ik ben blij dat ik een bemiddelende rol heb kunnen spelen tussen deze eigenaar en de eigenaar van het kasteeldomein waar nog één beeld staat", zegt hij. "Daardoor kan het beeld weer terugkeren en herenigd worden met zijn tegenhanger. Daarna zullen beiden kunnen rekenen op de goede zorgen van de eigenaar van het domein. Op die manier is weer een stukje erfgoed van Wieze in zijn oude glorie hersteld." (DND)