Heraanleg dorpskern start begin januari Nele Dooms

13 december 2018

12u22 0 Lebbeke Het nieuwe jaar brengt de start van de langverwachte dorpskernherwaardering in Denderbelle. De werken omvatten de heraanleg van Klein Gent, Kapellenstraat, Dorp, Denderstraat en Meerskant. De omgeving moet veiliger en krijgt gescheiden riolering. De aannemer zal in verschillende fasen te werk gaan.

De heraanleg van de dorpskern in Denderbelle moet niet alleen voor een sanering van het afvalwater zorgen met een gescheiden riolering, zodat vuil water niet meer in de beken in het vlakbij gelegen natuurgebied stroomt. De make-over moet ook zorgen voor een veiligere verkeerssituatie in het hart van de Lebbeekse deelgemeente. De Hogebrug en de Visstraat kregen een aantal jaren geleden al eens een herinrichting. Met de huidige werken in januari start een tweede fase van het project “dorpskernherwaardering.” De voorbije maanden vonden daarvoor al voorbereidende werken aan de nutsleidingen plaats.

Aannemer Cochuyt-De Smet uit Maldegem start op 8 januari en zal ongeveer een jaar aan de slag zijn om verschillende straten een make-over te geven. Dat zal in verschillende fasen gebeuren. Achtereenvolgens gaan de werklui aan de slag in Klein Gent, Kapellenstraat, Dorp en Denderstraat. Vervolgens komt het kruispunt van Dorp met Klein Gent en Meerskant aan de beurt, en tot slot de Meerskant zelf. “Bij het gieten van de greppels en de boordstenen, de aanleg van voetpaden, of het aanbrengen van de laatste laag asfalt, kunnen fases elkaar wel overlappen”, zegt burgemeester François Saeys (Open Vld).

De grootste veranderingen komen ter hoogte van de kerk. Voor de kerk voorziet het ontwerp een verkeersvrij vertoefplateau, dat afgesloten wordt met verkeerspaaltjes. Het Dorp wordt daarvoor deels aangelegd in gebakken straatstenen en deels in platines, overal op hetzelfde niveau en zonder boordstenen. Waar mogelijk wordt ook extra beplanting voorzien. Komende van het Klein Gent wordt het Dorp een doodlopende straat. Aan de achterzijde van de kerk zal voldoende parking, met zo’n dertig plaatsen, voorzien worden.

Het Klein Gent krijgt een volledig nieuw wegdek, met een rijweg in asfalt, parkeerstroken in donkere betonstraatstenen en voetpaden van één meter breed met lichtgrijze stenen. De riolering wordt alleen waar nodig plaatselijk hersteld. De Denderstraat, het Dorp en de Meerskant krijgen wel een volledig nieuw gescheiden riolering. De Denderstraat zal na de werken een eenrichtingsstraat zijn, met enkele parkeerstroken.

De Kapellenstraat, tussen de Visstraat en huisnummer 72, krijgt nieuwe asfaltverharding, net als nieuwe greppels, boordstenen en voetpaden. De betonstroken worden vervangen door asfalt en er komen okergele fietssuggestiestroken. “Naar analogie met de Hogebrug”, zegt burgemeester Saeys. “Dat zal voor een veiligere toestand zorgen voor alle weggebruikers. Met deze maatregel komen we ook tegemoet aan de vragen van de basisschool voor meer veiligheid.”

De dorpskernherwaardering van Denderbelle kost de gemeente ongeveer 2,8 miljoen euro.