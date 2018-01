Heizijde zet jaar in met wandeling en drink 02u46 0 Foto Geert De Rycke

Het Buurtcomité Leefbaar en Verenigd Heizijde zorgde ervoor dat inwoners het nieuwe jaar op een actieve manier konden inzetten. Er werd een winterwandeling georganiseerd. Ettelijke tientallen inwoners daagden daarvoor op. Onder het motto "Happy Heizijde" vond vervolgens ook een nieuwjaarsdrink plaats in de binnentuin van de kerk. Het buurtcomité ontstond een aantal maanden geleden naar aanleiding van de heisa rond de toekomstige bestemming van de kerk. "Uiteindelijk bleek dat er bij omwonenden ook veel vraag is naar evenementen voor de buurt", zegt Johan Verbelen van het buurtcomité. "We organiseerden al een geslaagd event in de zomer en beslisten nu om de nieuwjaarsreceptie nieuw leven in te blazen."





(DND)