Heemkring trots op nieuw jaarboek

De Heemkring Lebbeke heeft een nieuw jaarboek uit en daar zijn de leden bijzonder trots op. Auteur is Luc Vermeiren, die opzoekingen deed naar Romeinse sporen in Lebbeke. "We brengen alleen nog een jaarboek uit als we echt iets hebben dat de moeite waard is", zegt Dirk De Cock van de Lebbeekse heemkring. "Deze keer is dat zeker en vast het geval." Het boek heet "Het Lebbeeks Sint-Baafsgoed onthult de sleutel van het Romeinse kadaster".





Vermeiren ontdekte onder andere de basis van Romeinse kadasterindeling in Lebbeke, dat het in de gemeente in die tijd gonsde van de activiteit en zelfs dat in Lebbeke één van de oudste brouwerijactiviteiten van de regio bestond. Het boek is te verkrijgen bij de Lebbeekse boekhandels.





