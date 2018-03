Hartrock voor kinderen in De Minne 06 maart 2018

Toneelkring Wij van Lebbeke doet het zaterdag 10 maart rocken in Teater De Minne. Wij werkt samen met Theater Boutique en Frank Hofmans. "Hartrock" is een voorstelling voor coole zes- tot twaalfjarigen. Iedereen is welkom om de stem hees te zingen en de poep eraf te dansen zoals echte Hartrocksterren en mee in de spotlight te staan. De show start om 15 uur. Kinderen zijn welkom in Teater De Minne, aan de Lange Minnestraat 20 in Lebbeke. Toegangskaarten kosten 5 euro. Volwassenen die mee naar binnen willen, betalen 7 euro. Info en reservatie: www.toneelkringwij.be of via aelbrechtgreet@yahoo.com. (DND)