Harmonie Sint-Cecilia brengt Puur 02 maart 2018

Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia van Lebbeke luistert op zaterdag 3 maart haar concert 'Puur' op. Het jaarconcert van de harmonie is ondertussen al meer dan veertig jaar een traditie. De muzikanten willen bewijzen dat ze een veelzijdig harmonieorkest zijn. Voor de leiding zorgt dirigent Jonatan De Jonghe. Presentatrice van dienst is Mieke Scheldeman. De muzikale avond begint om 20 uur. Liefhebbers kunnen terecht in Cultuurcentrum De Biekorf, aan de Stationsstraat in Lebbeke. Toegangskaarten kosten 12 euro in voorverkoop, 15 euro aan de kassa. Info en reservatie: kaarten@harmonielebbeke.be of 0476/69.43.13. (DND)