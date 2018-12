Gunther Van Haut als eerste opvolger naar gemeenteraad Nele Dooms

15 december 2018

Gunther Van Haut, voorzitter van sp.a Lebbeke, zal bij de nieuwe legislatuur in de Lebbeekse gemeenteraad zetelen. Hij krijgt er een plaats als eerste opvolger. Normaal was Dirk De Cock verkozen als gemeenteraadslid, maar die heeft beslist om niet te zetelen. Van Haut is sinds juli voorzitter van de sp.a-afdeling van Lebbeke. Die trok in kartel met Groen naar de gemeenteraadsverkiezingen. Het kartel slaagde erin drie zetels te bemachtigen én een plaats in de meerderheidscoalitie met N-VA en CD&V. De eerste verkozene voor sp.a Goedele De Cock en tweede voor Groen Mike Torck worden schepen. “Omdat onze derde verkozene Dirk De Cock niet zal zetelen, kom ik als eerste opvolger in zijn plaats”, zegt Van Haut. De man zal ook de taak van fractievoorzitter op zich nemen.