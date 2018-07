Gunther Buggenhout lijsttrekker Vlaams Belang 04 juli 2018

Gunther Buggenhout, momenteel gemeenteraadslid in Lebbeke, wordt bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in oktober lijsttrekker voor Vlaams Belang. Dat heeft het afdelingsbestuur goedgekeurd.





Buggenhout (47) is vader van twee tieners en zetelt al twee legislaturen als oppositieraadslid in de Lebbeekse gemeenteraad. Hij is ook lid van de regioraad Dendermonde-Sint-Niklaas. "Het Vlaams Belang wil zoveel mogelijk kiezers terugwinnen die ze verloor bij de verkiezingen van 2012 aan N-VA", zegt hij. "Vele voormalige Vlaams Belang-kiezers zullen weer voor het origineel kiezen en niet meer voor de kopie. We hebben er vertrouwen in." (DND)