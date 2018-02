Groot trampolinepark in de maak JUMP FACTORY KRIJGT PLAATS IN VROEGERE MEUBELFABRIEK WALRAEVENS NELE DOOMS

24 februari 2018

02u49 0 Lebbeke Er is een groot trampolinepark in de maak in Lebbeke. De Jump Factory krijgt onderdak in de vroegere meubelfabriek Walraevens aan de Rossevaalstraat. Met 2.000 vierkante meter moet het één van de grootste van het land worden. De opening is voorzien voor begin mei.

Op de site Walraevens aan de Rossevaalstraat heerste jaren geleden veel activiteit door de aanwezigheid van een meubelfabriek. Die activiteiten vielen stil en loodsen werden vervolgens verhuurd als stockageruimte. Yves Holbrecht wil van de site nu één groot recreatiegebied maken. Danscentrum I Believe en bijhorende fitnessruimte vonden er eerder al onderdak, net als paintball. Nu komt daar ook een groot trampolinepark bij.





2.000 vierkante meter

"Toen oud klasgenoot Jan De Blende met het idee kwam om in Lebbeke zo'n park te beginnen, was ik direct enthousiast", zegt Holbrecht. "Hij had het idee, ik had de ruimte. Dat is een perfecte combinatie om het project waar te maken." De Blende pikte het idee van een trampolinepark op in Nederland, waar dergelijke initiatieven een booming business zijn. "De hype is overgewaaid uit Amerika en Engeland", zegt hij. "Nu is België aan de beurt. Het park dat wij in Lebbeke uitbouwen wordt één van de allergrootste van het land, met een oppervlakte van 2.000 vierkante meter."





Die ruimte zal echt boordevol trampolines en springmogelijkheden staan. "Het is de bedoeling om de nieuwste trends te blijven volgen", zegt De Blende. "We voorzien overigens ook een 'ninja-track', een obstakelparcours. Geïnteresseerden zullen bij ons ook les kunnen volgen bij zogeheten jumpmasters om trucs te leren zoals salto's en flikflak. Of ze kunnen aan de conditie werken met een personal trainer. Het park zal ook geschikt zijn voor teambuildings en verjaardagsfeestjes."





Uitbreiding mogelijk

Al meer dan een jaar zijn de voorbereidingen voor de Jump Factory bezig. De ruimte is momenteel net volledig geschilderd en staat klaar om in de loop van april de toestellen binnen te krijgen. Een cafetaria krijgt een eigen invulling. "Als blijkt dat de zaken hier goed lopen, hebben we zelfs nog uitbreidingsmogelijkheden", zegt De Blende. "We kunnen de ruimte liefst verdubbelen."





De Jump Factory moet begin mei openen. Het initiatief zorgt voor een tewerkstelling van een achttal personen, aangevuld met jobstudenten en flexijobbers. Geïnteresseerden kunnen daarvoor nu al contact opnemen. Het park zal elke week van woensdag tot en met zondag open zijn en tijdens alle vakantiedagen. De Blende en Holbrecht voorzien ook de uitbouw van een parking met een driehonderdtal plaatsen. "Lebbeke is altijd al een sportieve gemeente geweest en de uitbouw van deze recreatiesite met trampolinepark sluit daar perfect bij aan", zegt Holbrecht.





Het reilen en zeilen van Jump Factory volgen, kan via de Facebook-pagina 'The Jump Factory'.